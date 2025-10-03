Merz preme sugli asset russi Putin | Impossibile credere che attaccheremo l’Europa
La Germania apre all’uso dei beni congelati, più prudenti Francia e Belgio. I missili di Mosca ora eludono i Patriot. Lo zar: «Chiedemmo due volte di entrare nella Nato». 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: merz - preme
Il Venerdì di Franca Merz – Arrosto di legumi 25/09/2025 È la variante del classico piatto di carne ma preparato con una base di legumi e patate https://www.ladigetto.it/il-venerdi-di-franca-merz-arrosto-di-legumi - facebook.com Vai su Facebook
In Renana-Vestfalia le prime elezioni da quando Merz è cancelliere sorridono alla sua CDU, che si conferma primo partito: male SPD e soprattutto Verdi, mentre Alternative für Deutschland triplica i consensi e vola anche nella ex Germania Ovest - X Vai su X
Merz: "Convergenza su asset russi, Putin non ci sottovaluti" - "Esamineremo attentamente la questione e con ogni probabilità al prossimo Consiglio europeo, fra tre settimane, ... Secondo msn.com
La svolta di Merz: "Usiamo gli asset russi per Kiev" - La data da cerchiare con il rosso è il primo ottobre. Segnala ansa.it