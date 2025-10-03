Merz preme sugli asset russi Putin | Impossibile credere che attaccheremo l’Europa

Laverita.info | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Germania apre all’uso dei beni congelati, più prudenti Francia e Belgio. I missili di Mosca ora eludono i Patriot. Lo zar: «Chiedemmo due volte di entrare nella Nato». 🔗 Leggi su Laverita.info

merz preme sugli asset russi putin impossibile credere che attaccheremo l8217europa

© Laverita.info - Merz preme sugli asset russi Putin: «Impossibile credere che attaccheremo l’Europa»

In questa notizia si parla di: merz - preme

merz preme asset russiMerz: "Convergenza su asset russi, Putin non ci sottovaluti" - "Esamineremo attentamente la questione e con ogni probabilità al prossimo Consiglio europeo, fra tre settimane, ... Secondo msn.com

merz preme asset russiLa svolta di Merz: "Usiamo gli asset russi per Kiev" - La data da cerchiare con il rosso è il primo ottobre. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Merz Preme Asset Russi