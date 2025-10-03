Ballottaggio costante tra i pali del Napoli, con Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic: Emiliano Viviano dice la sua Dopo aver vinto due Scudetti in pochi anni e dopo aver rinnovato il suo contratto, Alex Meret si è ritrovato in rosa un secondo portiere di livello come Vanja Milinkovic-Savic, accolto da star dagli stessi tifosi del Napoli. Hanno fatto il giro del web i suoi rilanci. E anche in Champions abbiamo visto un assaggio del suo piede preciso e potente. Emiliano Viviano sul dualismo Meret-Savic al Napoli (TvPlay) Ad ogni modo, Meret resta un calciatore fortemente considerato dallo stesso Antonio Conte, che vuole stimolare i due estremi difensori con un sistematico dualismo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Meret o Milinkovic-Savic: a sorpresa la dichiarazione di Viviano