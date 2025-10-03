Meret o Milinkovic-Savic | a sorpresa la dichiarazione di Viviano
Ballottaggio costante tra i pali del Napoli, con Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic: Emiliano Viviano dice la sua Dopo aver vinto due Scudetti in pochi anni e dopo aver rinnovato il suo contratto, Alex Meret si è ritrovato in rosa un secondo portiere di livello come Vanja Milinkovic-Savic, accolto da star dagli stessi tifosi del Napoli. Hanno fatto il giro del web i suoi rilanci. E anche in Champions abbiamo visto un assaggio del suo piede preciso e potente. Emiliano Viviano sul dualismo Meret-Savic al Napoli (TvPlay) Ad ogni modo, Meret resta un calciatore fortemente considerato dallo stesso Antonio Conte, che vuole stimolare i due estremi difensori con un sistematico dualismo. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: meret - milinkovic
Meret e Milinkovic-Savic insieme farebbero un super portiere! Napoli favorito per il mercato che sta facendo
Milinkovic-Savic idea concreta per il ruolo di vice Meret
Milinkovic-Savic-Meret: Duello in porta per il Napoli. Perchè Conte ha voluto il portiere serbo
Spinazzola ha recuperato e sarà titolare, Milinkovic favorito su Meret (Sky) Anche Olivera è recuperato ma verrà preservato in panchina: in caso di necessità può essere usato anche come centrale, dove sono disponibili solo Beukema e Juan Jesus https://ww Vai su Facebook
GAZZETTA - Milan-Napoli, in porta è ancora ballottaggio Meret-Milinkovic-Savic, la scelta https://ift.tt/7JSnrVu - X Vai su X
Milinkovic-Savic titolare, Meret in panchina per scelta tecnica: la reazione - Il big match di Champions League tra Manchester City e Napoli si è chiuso con una sconfitta per gli azzurri: 2- Riporta dailynews24.it
“Meret e Milinkovic-Savic sono entrambi forti, Conte non vuole penalizzarli!” - Nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Football Club, l'ex Napoli Ivano Trotta si è soffermato, tra l'altro, sul ... Scrive ilnapolionline.com