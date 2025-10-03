Mercoledì 2 recensione | la seconda stagione tra adolescenza famiglia e oscuri segreti

La seconda stagione di Mercoledì, serie televisiva creata da Tim Burton, è disponibile su Netflix. Con Jenna Ortega nei panni dell’iconica protagonista, questo nuovo capitolo riprende dalla fine degli eventi della prima stagione. Dopo la reclusione di Tyler e la Prof Thornhill alla Willow Hill, casa di cura psichiatrica, Mercoledì torna alla Nevermore Academy, questa volta insieme al fratello Pugsley, per cominciare un nuovo anno scolastico. Ma misteri, segreti e, inevitabilmente, i crimini, quando si tratta di Mercoledì Addams, sono sempre dietro l’angolo. In quest’articolo vi sveliamo di più su questo nuovo capitolo tramite la nostra accurata recensione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Mercoledì 2, recensione: la seconda stagione tra adolescenza, famiglia e oscuri segreti

In questa notizia si parla di: mercoled - recensione

Ultime Repliche SCONOSCIUTI PER UNA NOTTE Mercoledì ore 17:00 e in VOS ore 21:00 qui la recensione di Sentieri selvaggi Vai su Facebook

Mercoledì 2, recensione: la seconda stagione tra adolescenza, famiglia e oscuri segreti - La seconda stagione di Mercoledì, serie tv di Tim Burton, è disponibile su Netflix. Lo riporta superguidatv.it

Mercoledì 2 diventa più horror ma resta leggera e orgogliosamente pop: La recensione della Parte 1 - La serie teen soprannaturale di Netflix evolve senza innovare nella seconda stagione: è perfetta per chi cerca misteri e intrattenimento estivo e conferma Jenna Ortega regina del gotico contemporaneo. Segnala comingsoon.it