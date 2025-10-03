Mercedes Glb | la promozione del suv tedesco
Comodo, elegante e tecnologico: ecco le caratteristiche che descrivono Mercedes Glb. Un Suv premium, adatto ai lunghi viaggi e alle esigenze delle famiglie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mercedes - promozione
Mercedes GLB 2026: test in corso per la versione elettrica del SUV [FOTO SPIA] - La nuova Mercedes GLB, secondo modello della famiglia di compatte di nuova generazione della Casa della Stella dopo la CLA, è stata immortalata durante i collaudi sulla neve. Scrive motorionline.com