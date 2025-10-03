Mercatini di Natale al Borgo a Castellabate | pubblicato il bando per gli espositori
Castellabate si prepara a vivere la magia del Natale con gli ormai caratteristici e tradizionali “Mercatini di Natale al Borgo”, organizzati dall’Amministrazione Comunale per il terzo anno consecutivo. L’attesa manifestazione si svolgerà nei giorni del 6-7-8-12-13-14-19-20-21 dicembre nel centro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
