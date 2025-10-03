Mercati positivi Attese per taglio tassi Fed

Si chiude una settimana positiva per le principali borse europee. Come atteso, negli Stati Uniti è scattato lo shutdown, dopo che i leader democratici e repubblicani non sono riusciti a trovare un accordo nemmeno a breve termine per mantenere il governo pienamente finanziato oltre l‘anno fiscale in corso.   Crescono le aspettative di nuovi tagli da parte della Fed. Il sentiment degli investitori è stato sostenuto dalle rinnovate scommesse sui tagli dei tassi di interesse statunitensi. I deboli dati sull’occupazione privata negli Stati Uniti hanno ravvivato le aspettative di una riduzione del costo del denaro, da parte della Federal Reserve, già a partire dalla riunione di questo mese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

