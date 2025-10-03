Un menù di nozze non va stilato solo in base a preferenze personali degli sposi e tradizioni familiari, ma deve necessariamente essere abbinato all’estetica della cerimonia organizzata. Nel caso di una cena in riva al mare, ad esempio, non potranno assolutamente mancare crudi e crostacei, così come per un ricevimento organizzato in un agriturismo abbonderanno prodotti a km zero. Tuttavia, oltre che sui piatti da portare in tavola, gli sposi dovrebbero interrogarsi anche sulle ricette che sarebbe meglio evitare di inserire nel loro menù: secondo gli esperti, infatti, alcune pietanze non sono assolutamente adatte al contesto nuziale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Menù, quali pietanze evitare secondo gli esperti