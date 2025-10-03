Meno tasse in Manovra e più fondi alla Sanità gli interventi del Governo

Dopo l’approvazione del Documento di economia e finanza, prende forma la nuova cornice programmatica che apre la strada alla Manovra. Abbiamo quest’anno alcune novità rilevanti: un ridisegno della tassazione, pensato per alleggerire il carico sui lavoratori, un rafforzamento dei fondi per la sanità e misure mirate a stimolare investimenti e sostenere le famiglie. Questi interventi non sono scollegati dai numeri macroeconomici: la previsione di un Pil debolmente in crescita dello 0,5% e di un rapporto deficitPil al 3% indica infatti lo spazio entro cui il governo può muoversi, e fissano i margini di manovra, è proprio il caso di dirlo, che rendono possibili tali scelte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

