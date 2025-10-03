Pugni alzati. Bandiere al vento. Slogan urlati a squarciagola: “Libertà, dignità, giustizia sociale”. Dalle piazze di Rabat ai boulevard di Casablanca, fino ai vicoli di Marrakesh e Agadir, la Generazione Z marocchina ha riempito le strade nella più grande mobilitazione dai tempi delle Primavere arabe. Nessun leader, nessun partito, nessun sindacato: il cuore della protesta è online, nato il 18 settembre su un server Discord chiamato GenZ 212, che in pochi giorni ha superato i 120mila iscritti. Le manifestazioni non sono un fulmine a ciel sereno. La scintilla urbana si innesta su un malcontento che ribolle da mesi nelle aree più marginali del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meno stadi, più medici, salari e dignità. Le ragioni della protesta della GenZ marocchina