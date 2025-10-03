Meno Pil ma conti in ordine Verso la quarta manovra di Giorgetti e Meloni

La buona notizia è che il deficit, entro la fine del 2025, scenderà al 3%, aprendo di fatto la strada alla decadenza della procedura di infrazione contro l’Italia. Quella meno buona è che la crescita, almeno fino al 2028 si manterrà al di sotto dell’1%. In mezzo una manovra, la quarta scritta da Giancarlo Giorgetti e dalla sua squadra al Tesoro, che potrebbe arrivare a cubare fino a 36 miliardi, di cui 12 riservati alla Difesa. Si muoverà dentro questo perimetro, definito dal Documento programmatico di finanza pubblica, la prossima finanziaria, forte dei frutti raccolti in questi mesi sui mercati (11 miliardi, circa, i risparmi in termini di minore spesa per interessi sul debito) e presso le agenzie di rating. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Meno Pil ma conti in ordine. Verso la quarta manovra di Giorgetti e Meloni

Ma quale crescita del PIL di Meloni, senza PNRR in Italia ci sarebbe un segno meno - La verità su PIL Italia orfano di PNRR del Centro Studi di Confindustria, con analisi che contiene anche previsioni su debito- Secondo money.it

Perché Fitch ha alzato il rating dell’Italia: conti in ordine, stabilità politica e fiducia nei mercati - Meloni: «Fiducia dai mercati, il nostro impegno viene riconosciuto». Si legge su msn.com