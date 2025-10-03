Memory Is Not A File l’archivio delle storie perdute
Una diapositiva trovata per caso – due turisti americani anni ’50 alla frontiera di Ventimiglia – apre il racconto di una delle più grandi collezioni al mondo di found photography. Damiano Carrara, ideatore del progetto Memory Is Not A File, raccoglie e restaura migliaia di immagini anonime, frammenti privati che oggi ci parlano di storia, consumi e desiderio universale di lasciare una traccia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: memory - file
Blake Ritson shared a memory. Vai su Facebook
no one – Corrupted file: this memory is not ready to be launched - ‘Corrupted file: this memory is not ready to be launched’ (2023) è un’opera audiovisiva di no one, pseudonimo di Nadia Hadie Oubari. Da exibart.com
BSOD not generating logs; Nothing in Event Viewer - If a Blue Screen is not generating logs and there is nothing in Event Viewer, verify Kernel Dump Configuration, check Page File Settings, etc. Da thewindowsclub.com