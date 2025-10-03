Meloni vorrebbe inviare italiani a Gaza | in cosa consiste il suo piano

Giorgia Meloni si prepara a una possibile missione diplomatica negli Stati Uniti, valutando la partecipazione alla cena di gala organizzata dalla National Italian American Foundation (Niaf) a Washington, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione. L’evento, in programma tra il 16 e il 18 ottobre, vedrà la presenza anche dell’ex presidente Donald Trump, figura centrale nello scenario politico internazionale e nel dibattito sulle strategie di pace per il Medio Oriente. Oltre al rafforzamento dei rapporti con la comunità italo-americana, la missione rappresenterebbe un momento chiave in relazione alle tensioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la situazione nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

