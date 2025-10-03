Meloni vorrebbe inviare italiani a Gaza | in cosa consiste il suo piano

Giorgia Meloni si prepara a una possibile missione diplomatica negli Stati Uniti, valutando la partecipazione alla cena di gala organizzata dalla National Italian American Foundation (Niaf) a Washington, in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione. L’evento, in programma tra il 16 e il 18 ottobre, vedrà la presenza anche dell’ex presidente Donald Trump, figura centrale nello scenario politico internazionale e nel dibattito sulle strategie di pace per il Medio Oriente. Oltre al rafforzamento dei rapporti con la comunità italo-americana, la missione rappresenterebbe un momento chiave in relazione alle tensioni internazionali, in particolare per quanto riguarda la situazione nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meloni vorrebbe inviare italiani a Gaza: in cosa consiste il suo piano

In questa notizia si parla di: meloni - vorrebbe

Piazzapulita - LA7. . “Giorgia Meloni, in occasione dei cinque anni del quotidiano Domani ha tratteggiato in una lettera l’informazione che le piace. Innanzitutto vorrebbe editori privi di conflitti di interesse. Pare di capire che non piaccia affatto alla nostra Meloni Vai su Facebook

Meloni vuole allargare base elettorale e consenso al grande centro borghese, la maggioranza silenziosa, i moderati e cattolici in cerca di buoni sentimenti e di poche solide certezze. Il corsivo di Battista Falconi. - X Vai su X

Meloni sulla Flotilla: «Al lavoro per riportare a casa gli italiani. Lo sciopero di venerdì? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme» - Ha seguito "minuto per minuto" l'epopea notturna della Flotilla, l'abbordaggio israeliano che ha portato finora all'arresto di 23 italiani. Riporta msn.com

Meloni: sciopero generale per la Flotilla? Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme. Schlein: attacco inaccettabile - Landini: non pensavo un premier potesse arrivare a un livello così basso, Meloni deve portare rispetto ... Da askanews.it