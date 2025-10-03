Meloni Tajani Salvini farete la fine di Mussolini polemica per uno striscione esposto a Bisceglie

Uno striscione con su scritto "Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini" è stato esposto ieri sera a Bisceglie, nel nord Barese, nel corso della manifestazione organizzata per esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla e vicinanza alla popolazione palestinese. A denunciarlo è la consigliera regionale di Fratelli di Italia e originaria di Bisceglie, Tonia Spina che. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini", polemica per uno striscione esposto a Bisceglie

La premier Meloni torna ad Ancona. Il 17 settembre un maxi-evento in centro. La location scelta è piazza Cavour, ci saranno anche Salvini e Tajani

Tajani: Ha ragione Meloni, l'Onu si guardi allo specchio – Il video

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Italia governata dai camerieri di Netanyahu. Meloni, Tajani e Salvini sono i camerieri di Israele. Sempre pronti a inchinarsi a Netanyahu. Gaza è Palestina, l'Italia è Gaza.

Ma la Meloni e Tajani sono esponenti dello stesso Governo? Questa considerazione può sembrare provocatoria, ma del tutto legittima dopo il dibattito di questa mattina alla Camera dei Deputati, dove il Vicepremier ha riferito con profilo istituzionale e respons

