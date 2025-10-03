Meloni Tajani Salvini farete la fine di Mussolini polemica per uno striscione esposto a Bisceglie

Uno striscione con su scritto "Meloni, Tajani, Salvini farete la fine di Mussolini" è stato esposto ieri sera a Bisceglie, nel nord Barese, nel corso della manifestazione organizzata per esprimere solidarietà agli attivisti della Global Sumud Flotilla e vicinanza alla popolazione palestinese. A denunciarlo è la consigliera regionale di Fratelli di Italia e originaria di Bisceglie, Tonia Spina che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

