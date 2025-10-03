Meloni | Governo dialoga con imprese e lavoratori nei fatti e nelle scelte

Roma, 3 ott. (askanews) – “Il confronto con i corpi intermedi e con chi rappresenta i lavoratori e le imprese, il mondo che produce, è una cifra della nostra azione e alimentare costantemente questo dialogo, per renderlo quanto più efficace e concreto possibile, rappresenta un preciso compito di chi ha responsabilità di governo. In questi anni lo abbiamo dimostrato nei fatti e nelle scelte, e continueremo in questa direzione”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio inviato al convegno internazionale “Le sfide del futuro nel Sud, in Italia e in Europa” promosso da Movimento Cristiano Lavoratori e svoltosi questa mattina a Bari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

