“ Giorgia Meloni, un nuovo fascismo a Roma e l’ammirazione per Israele ”. Il canale televisivo al Araby, con sede a Londra, dedica l’apertura alla presidente del Consiglio italiano, a poche ore dalle sue dichiarazioni rispetto alla Global Sumud Flotilla, fermata in acque internazionali dalle forze israeliana mentre tentava di raggiungere Gaza. Meloni ha bollato come “irresponsabile” la missione, commentando che per gli attivisti “forse sofferenze dei palestinesi non erano la priorità” e criticando anche lo sciopero indetto proprio a seguito del blocco della Flotilla. “La premier italiana- scrive il sito – si distingue fra i leader europei con una posizione diversa rispetto ai suoi omologhi europei a riguardo dell’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Meloni fascista, critica la flotta della resilienza globale. Il governo italiano mai stato così pro-Israele”: la premier sui media arabi

