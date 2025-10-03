Meloni e Macron amici per una giusta causa | lanciano la Coalizione europea contro le droghe | fioccano le adesioni

Il premier italiano Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno lanciato la Coalizione europea contro le droghe. Il progetto italo-francese è nato a margine del vertice della ccomunità politica europea di Copenaghen. Come sottolineato in una nota di Palazzo Chigi, si tratta di un’iniziativa che propone di “rafforzare concretamente la cooperazione in ambito Cpe nel contrasto al traffico di droga, incluse le droghe sintetiche, e nella prevenzione e nel recupero dalle dipendenze”. Peraltro, le Nazioni aderenti, la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa “hanno sottoscritto uno specifico documento di priorità operative, che include la piena applicazione del principio Follow the money “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

