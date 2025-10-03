Meloni e Macron amici per una giusta causa | lanciano la Coalizione europea contro le droghe | fioccano le adesioni
Il premier italiano Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno lanciato la Coalizione europea contro le droghe. Il progetto italo-francese è nato a margine del vertice della ccomunità politica europea di Copenaghen. Come sottolineato in una nota di Palazzo Chigi, si tratta di un’iniziativa che propone di “rafforzare concretamente la cooperazione in ambito Cpe nel contrasto al traffico di droga, incluse le droghe sintetiche, e nella prevenzione e nel recupero dalle dipendenze”. Peraltro, le Nazioni aderenti, la Commissione Europea e il Consiglio d’Europa “hanno sottoscritto uno specifico documento di priorità operative, che include la piena applicazione del principio Follow the money “. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: meloni - macron
Dazi, la linea Meloni: «Ancora margini per trattare». Le telefonate con Merz e Macron
Ucraina, i magnifici 3 (Macron, Merz e Starmer) ci trascinano alla guerra atomica mentre Meloni balbetta e Trump fa cassa coi Patriot
Riconoscimento della Palestina, la linea di Meloni: «I tempi non sono ancora maturi» | Trump gela Macron: quel che dice non conta
Viceministra Esteri Israele, Haskel: "Meloni capisce più di Macron. Flotilla? Finanziata da Hamas" Link articolo nel primo commento Vai su Facebook
"Meloni capisce più di Macron. Flotilla? Finanziata da Hamas", intervista a viceministra Esteri Israele - X Vai su X
Meloni partecipa alla call dei Volenterosi sull'Ucraina e lancia tre siluri a Macron. Asse con Merz, Europa sempre più divisa - 35 dopo la partecipazione in call di Giorgia Meloni alla riunione dei cosiddetti 'volenterosi' sull'Ucraina organizzata a Parigi dal presidente Emmanuel Macron - Da affaritaliani.it
GOVERNO/ Salvini-Meloni, il “patto” che isola Tajani e Macron (in attesa di Schillaci) - La staffilata di Salvini a Macron consente alla Meloni di rimanere coperta sulle difficoltà che presenta l’"opzione articolo 5" Diventa ogni giorno più scivolosa la questione ucraina per i leaders ... Riporta ilsussidiario.net