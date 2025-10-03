Meloni | Alla pace preferiscono il weekend

Il premier attacca le sigle: «Rivoluzione e fine settimana lungo non stanno insieme». La replica: «Così ci offende». Matteo Renzi: «Protestate per gli stipendi e per le pensioni». 🔗 Leggi su Laverita.info

Onu, Meloni: pace e dialogo in crisi

Putin va «avanti con la guerra», il report: non ha paura delle sanzioni e ha un esercito forte. Meloni: «Mosca non punta a costruire la pace»

Kallas: "Mosca usa armi chimiche". Meloni: "Da Putin scarso impegno per la pace"

meloni pace preferiscono weekendMeloni: «Sciopero? Weekend lungo e rivoluzione non stanno bene insieme. Il governo si muove concretamente per Gaza». L'affondo della premier - Mentre le barche sono ancora prese d’assedio dalle forze speciali israeliane. Riporta ilgazzettino.it

meloni pace preferiscono weekendMeloni contro la protesta: “Altro che rivoluzione, è per il weekend lungo” - Dalla Flotilla non è arrivato alcun beneficio per i palestinesi, ma faremo tutto quello che possiamo perché queste persone possano tornare in Italia il prima ... Secondo repubblica.it

