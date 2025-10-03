«Uno dei punti centrali della riflessione di oggi riguarda il Mezzogiorno e le opportunità di sviluppo che può generare. Quando poco meno di tre anni fa ci siamo insediati alla guida della Nazione abbiamo fatto una scelta di campo: credere e investire nel protagonismo e nell’orgoglio del Sud, dando alle sue imprese e ai suoi lavoratori la concreta possibilità di misurarsi ad armi pari con il resto d’Italia. Abbiamo detto basta alle disastrose politiche assistenzialiste che avevamo ereditato, e abbiamo risposto con infrastrutture, lavoro, merito». La premier Giorgia Meloni lo ha rivendicato in un messaggio inviato al convegno internazionale “Le sfide del futuro nel Sud, in Italia e in Europa”, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori a Bari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: «Al Sud abbiamo risposto con il lavoro al disastroso assistenzialismo. E da fanalino di coda è diventato locomotiva»