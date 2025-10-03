Medioriente | ok Hamas ad alcuni punti piano Usa ma chieste modifiche

Beirut (Libano), 3 ott. (LaPresseAP) – Hamas ha dichiarato di aver accettato alcuni elementi del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra cui il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti, ma ha aggiunto che altri punti richiedono ulteriori negoziati. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: ok Hamas ad alcuni punti piano Usa ma chieste modifiche

