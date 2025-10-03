Medioriente | media Hamas hai inviato risposta su piano Trump

Milano, 3 ott. (LaPresse) – Una fonte informata ha riferito ad Al Jazeera che Hamas ha inviato ai mediatori la sua risposta sul piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas hai inviato risposta su piano Trump

