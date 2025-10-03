Medioriente | media Hamas hai inviato risposta su piano Trump

Milano, 3 ott. (LaPresse) – Una fonte informata ha riferito ad Al Jazeera che Hamas ha inviato ai mediatori la sua risposta sul piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra a Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Medioriente: ok Hamas ad alcuni punti piano Usa ma chieste modifiche - (LaPresse/AP) – Hamas ha dichiarato di aver accettato alcuni elementi del piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, tra cui il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti, ma ha aggiunto ... Come scrive lapresse.it

