’Medioevo ludico’ Giochi curiosità e divieti a Lucca

"La vita medievale è piena di gioco, di vivace, brioso gioco popolare, pieno di elementi pagani che hanno perduto il loro senso sociale e si sono convertiti in puro scherzo; di pomposo e maestoso gioco cavalleresco; del gioco raffinato e dell’amor cortese.". Questo il filo conduttore dell’incontro dedicato al volume di Simoneta Simonetti “ Medioevo ludico - Giochi e divertimenti. I luoghi, le regole e le pene a Lucca “ edito da Tralerighe Libri, che si terrà domani alle ore 17,30 alla Casermetta S. Martino in collaborazione con Historica Lucense. Relatori Andrea Consorti e Alessandro Bedini. Sarà presente l’autrice Simonetta Simonetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

