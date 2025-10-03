Mediobanca ok ai nuovi vertici Guida affidata al duo Grilli-d’Eril
Il Monte dei Paschi di Siena scopre le carte per i nuovi vertici di Mediobanca. E, confermando le previsioni della vigilia, presenta oggi la "short list" per il nuovo Consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia. L’elenco per il board si apre con i nomi dell’ex ministro e attuale numero uno di Jp Morgan Italia, Vittorio Grilli, e di Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima. Una scelta maturata all’interno del Comitato nomine della banca senese che, assistito dall’head hunter Korn Ferry, ha messo a punto la sua proposta districandosi tra quote rosa, adeguatezza e complementarietà delle competenze professionali, gradimento dei soci e del management del Monte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mediobanca - nuovi
Mps-Mediobanca, attesa per i nuovi vertici di Piazzetta Cuccia • Chi sono i candidati in lizza per la poltrona di presidente e amministratore delegato di Mediobanca, dopo l'opas di MPS - X Vai su X
Seduta negativa per Mps e Mediobanca. Wall Street vira in positivo, nuovi record per Nasdaq e S&P. L'euro guadagna terreno sul dollaro. In ribasso il petrolio. La giornata dei mercati: https://www.ilsole24ore.com/art/borse-asiatiche-contrastate-bene-t Vai su Facebook
Mediobanca, ok ai nuovi vertici. Guida affidata al duo Grilli-d’Eril - E, confermando le previsioni della vigilia, presenta oggi la "short list" per il nuovo Consiglio di amministrazione di P ... Segnala quotidiano.net
Accordo sui vertici Mediobanca, Grilli e Melzi d'Eril in pole per la nomina a ceo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Accordo sui vertici Mediobanca, Grilli e Melzi d'Eril in pole per la nomina a ceo ... Come scrive tg24.sky.it