Mediobanca ok ai nuovi vertici Guida affidata al duo Grilli-d’Eril

Il Monte dei Paschi di Siena scopre le carte per i nuovi vertici di Mediobanca. E, confermando le previsioni della vigilia, presenta oggi la "short list" per il nuovo Consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia. L'elenco per il board si apre con i nomi dell'ex ministro e attuale numero uno di Jp Morgan Italia, Vittorio Grilli, e di Alessandro Melzi d'Eril, amministratore delegato di Anima. Una scelta maturata all'interno del Comitato nomine della banca senese che, assistito dall'head hunter Korn Ferry, ha messo a punto la sua proposta districandosi tra quote rosa, adeguatezza e complementarietà delle competenze professionali, gradimento dei soci e del management del Monte.

