Mediobanca Melzi d’Eril in pole per il ruolo di ad

Si avvicina il rinnovo del consiglio di amministrazione di Mediobanca, con l'assemblea degli azionisti fissata per il 28 ottobre. Il nuovo board sarà composto da 11 membri, in sostituzione degli attuali 15, e la lista dei candidati sarà depositata il 3 ottobre a Piazzetta Cuccia. Tra i nomi principali emergono Vittorio Grilli, indicato per la presidenza, e Alessandro Melzi d'Eril, in pole position per la carica di amministratore delegato in sostituzione del dimissionario Alberto Nagel. Gli azionisti che detengono almeno l'1 per cento del capitale possono presentare le proprie candidature entro il 3 ottobre.

