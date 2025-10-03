Mediobanca chi è il prossimo presidente Vittorio Grilli | ex direttore generale del Tesoro e ministro dell' Economia presidente di Jp Morgan Europa

Nel corso della sua carriera si è diviso tra la ricerca, il ministero dell’Economia e le banche d’investimento. Adesso per lui si aprono le porte della presidenza di Mediobanca: confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Vittorio Grilli sarà il prossimo presidente di Mediobanca, come a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, chi è il prossimo presidente Vittorio Grilli: ex direttore generale del Tesoro e ministro dell'Economia, presidente di Jp Morgan Europa

In questa notizia si parla di: mediobanca - prossimo

Mediobanca, chi è il prossimo Ceo Alessandro Melzi d'Eril, da laurea a Bocconi a sue origini aristocratiche, fino al successo di Anima Holding

Banca Monte dei Paschi sarà titolare di 702.254.055 azioni di Mediobanca. I nomi per il prossimo cda - facebook.com Vai su Facebook

Mediobanca conquistata, Generali come prossimo obiettivo per Monte Paschi? In questo appuntamento settimanale di “Spotlight: l’Azione sotto i riflettori” parliamo di Banca Monte dei Paschi di Siena. Guarda il VIDEO: https://youtube.com/watch?v=6snloy - X Vai su X

Mediobanca, ecco i nomi dei membri del nuovo CDA deciso da MPS. Il mistero MEF e la profezia di Lovaglio - In attesa dell'annuncio ufficiale della nuova lista scelta da MPS per il CDA di Mediobanca, arrivano rumor sui nomi dei consiglieri. Da money.it

Grilli sarà presidente di Mediobanca, testa a testa tra Mulone e Melzi d’Eril per il ruolo di ad - L’ex ministro del Tesoro mette d’accordo soci e manager di Mps, che entro il 3 depositeranno la lista per il nuovo cda. Lo riporta repubblica.it