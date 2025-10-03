Mediobanca chi è il prossimo presidente Vittorio Grilli | ex direttore generale del Tesoro e ministro dell' Economia presidente di Jp Morgan Europa

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della sua carriera si è diviso tra la ricerca, il ministero dell’Economia e le banche d’investimento. Adesso per lui si aprono le porte della presidenza di Mediobanca: confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Vittorio Grilli sarà il prossimo presidente di Mediobanca, come a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mediobanca chi 232 il prossimo presidente vittorio grilli ex direttore generale del tesoro e ministro dell economia presidente di jp morgan europa

© Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, chi è il prossimo presidente Vittorio Grilli: ex direttore generale del Tesoro e ministro dell'Economia, presidente di Jp Morgan Europa

In questa notizia si parla di: mediobanca - prossimo

Mediobanca, chi è il prossimo Ceo Alessandro Melzi d'Eril, da laurea a Bocconi a sue origini aristocratiche, fino al successo di Anima Holding

mediobanca 232 prossimo presidenteMediobanca, ecco i nomi dei membri del nuovo CDA deciso da MPS. Il mistero MEF e la profezia di Lovaglio - In attesa dell'annuncio ufficiale della nuova lista scelta da MPS per il CDA di Mediobanca, arrivano rumor sui nomi dei consiglieri. Da money.it

mediobanca 232 prossimo presidenteGrilli sarà presidente di Mediobanca, testa a testa tra Mulone e Melzi d’Eril per il ruolo di ad - L’ex ministro del Tesoro mette d’accordo soci e manager di Mps, che entro il 3 depositeranno la lista per il nuovo cda. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Mediobanca 232 Prossimo Presidente