Milanese, 50 anni, aristocratico e bocconiano. Dopo Anima Holding, Melzi d’Eril è pronto a diventare il più giovane ceo della storia di Mediobanca Alessandro Melzi d'Eril sarà con ogni probabilità il nuovo Ceo di Mediobanca, con l'ufficialità che arriverà il 29 ottobre, insieme alla nomina de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mediobanca, chi è il prossimo Ceo Alessandro Melzi d'Eril, da laurea a Bocconi a sue origini aristocratiche, fino al successo di Anima Holding