Medico aggredito dopo flash mob per la Palestina In tre gli strappano la bandiera e lo colpiscono con un casco

Gli hanno prima strappato la bandiera della Palestina con la quale aveva appena partecipato al flash mob indetto da diversi medici e infermieri romani per la Palestina. Poi lo hanno colpito con un casco all'orecchio costringendolo alle cure del pronto soccorso. Vittima un medico, nonché dirigente.

