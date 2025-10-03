Medico aggredito dopo flash mob per la Palestina In tre gli strappano la bandiera e lo colpiscono con un casco

Gli hanno prima strappato la bandiera della Palestina con la quale aveva appena partecipato al flash mob indetto da diversi medici e infermieri romani per la Palestina. Poi lo hanno colpito con un casco all'orecchio costringendolo alle cure del pronto soccorso. Vittima un medico, nonché dirigente. 🔗 Leggi su Romatoday.it

