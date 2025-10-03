Medicinali scaduti abbandonati in via Calenda | Ci sono le scuole vicino

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Medicinali scaduti sparsi lungo tutta via Salvatore Calenda, a Salerno, in particolare nei pressi della locale farmacia. A segnalarlo, alla nostra redazione, una lettrice che sottolinea anche la presenza nella zona di scuole frequentate da minori. L'auspicio è che i medicinali ed eventuali altri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: medicinali - scaduti

Anche a Mercato Saraceno 'Farmaco Amico', il progetto che dà nuova vita ai medicinali non scaduti

In due farmacie di Cesenatico parte il progetto di Hera che dà una nuova vita ai medicinali non scaduti

In due farmacie di Savignano sul Rubicone 'Farmaco amico', nuova vita per i medicinali non scaduti

Medicinali scaduti abbandonati in via Calenda: "Ci sono le scuole vicino" - L'auspicio è che i medicinali ed eventuali rifiuti abbandonati vengano rimossi quanto prima dagli addetti alla raccolta ... salernotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Medicinali Scaduti Abbandonati Via