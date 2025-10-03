Medicinali scaduti abbandonati in via Calenda | Ci sono le scuole vicino
Medicinali scaduti sparsi lungo tutta via Salvatore Calenda, a Salerno, in particolare nei pressi della locale farmacia. A segnalarlo, alla nostra redazione, una lettrice che sottolinea anche la presenza nella zona di scuole frequentate da minori. L'auspicio è che i medicinali ed eventuali altri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: medicinali - scaduti
