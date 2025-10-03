Dalla vocazione alla corsia: 15 donne medico portano sul palco per la prima volta storie di straordinaria quotidianità. "Le Medichesse - Sempre cercando di essere là dove il mondo si muove" si intitola così lo spettacolo che andrà in scena alle 20,30 di mercoledì 8 ottobre al teatro Fraschini. "Il progetto è nato oltre due anni fa dall’associazione donne medico - ha spiegato la regista Silvia Barbieri -. Quindici donne, dopo un laboratorio di scrittura condotto da Fabiana Lorenzi, hanno prodotto molti testi che raccontano della loro vita, la loro professione. Io ho preso i testi e ho realizzato una drammaturgia teatrale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Medichesse al Fraschini. Storie di camici bianchi con un aiuto ad Anffas