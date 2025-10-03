Media Hamas ha inviato risposta su piano Trump | Sì a liberazione degli ostaggi ma altri punti richiedono negoziati

Gaza, media: negoziati Israele-Hamas “sull’orlo del collasso”

I media israeliani: l'Idf ha ucciso Darj Toufah, capo del battaglione di Hamas attivo a Gaza

Media, Israele valuta la risposta di Hamas, 'praticabile'

media hamas ha inviatoMedia arabi, Hamas ha consegnato la risposta al piano di Trump - Secondo fonti media arabe, Hamas ha trasmesso ai mediatori questa sera la risposta al piano Trump per la liberazione degli ostaggi e la conclusione della guerra chiedendo chiarimenti su alcuni paragra ... Riporta ansa.it

media hamas ha inviatoMo: media, 'Hamas ha inviato i primi commenti agli Usa su piano Trump per Gaza' - Le osservazioni preliminari di Hamas sul piano americano per Gaza sono state trasmesse ieri al presidente Donald Trump dall'emiro del Qatar in una telefonata. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

