Media e diversità il report | Cresce la consapevolezza Telegiornali inadeguati e fuorvianti promosse le serie tv straniere

Negli ultimi dieci anni la conversazione pubblica italiana sui temi della diversità e dell’inclusività (Diversity&Inclusion) si è fatta più intensa: per 62% della popolazione, infatti, se ne parla di più e con un impatto rilevante visto che il 58% degli italiani afferma di essere più consapevole rispetto a dieci anni fa su questi temi. I giovani e le donne sono i più consapevoli, così come chi è stato più esposto a contenuti informativi (67%) e a film e serie tv (73%). Insomma: consapevolezza e media sono strettamente collegati, soprattutto quando si parla di genere e identità di genere, Etnia, disabilità, LGBTQ+, e aspetto fisico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

