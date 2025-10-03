Meccanica modenese in affanno export in calo e cassa integrazione quintuplicata
Nella provincia di Modena, nei primi sei mesi del 2025, la dinamica dell’export della meccanica continua a essere negativa: rispetto al primo semestre 2024 l’export di prodotti della meccanica modenesi calano del 2,2%, con una diminuzione meno accentuata rispetto al -3,4% dell’anno 2024.È quanto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: meccanica - modenese
Officina Meccanica F.lli Vandelli Vai su Facebook
Banca d'Italia: export in affanno e il modello Veneto scricchiola - Il turismo procede spedito grazie agli stranieri facendo lievitare decisamente anche gli affitti ... Segnala ilgazzettino.it
Diminuisce l’export in provincia. Soffre la moda, stabile la meccanica - Le Marche chiudono il 2024 con un calo dell’export del 29,7% (31,9% nei primi nove mesi 2024) rispetto allo stesso periodo del 2023. Scrive ilrestodelcarlino.it