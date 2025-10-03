MCU nuovo rumor tranquillizza i fan | niente reboot completo dopo Secret Wars
Un recente aggiornamento sui piani futuri dei Marvel Studios dopo Avengers: Secret Wars sembra dissipare i timori più grandi dei fan riguardo a un possibile reboot totale dell’universo cinematografico Marvel (MCU). Negli ultimi tempi, con l’avvicinarsi della conclusione della Saga del Multiverso (Fasi 4-6) e in particolare con l’arrivo di Avengers: Doomsday e Secret Wars, si è parlato molto di un possibile azzeramento dell’universo narrativo per fare spazio a una nuova continuity. Alcune teorie parlavano addirittura di un reboot totale del MCU, utile a ricominciare da capo con nuovi attori, nuovi personaggi e storie completamente scollegate dal passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
