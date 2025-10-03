McTominay s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata Gazzetta

Scott McTominay sta avendo un inizio stagione non all’altezza del campionato scorso che è stato eccezionale. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Scott McTominay, mister dodici gol, l’Mvp dell’ultimo campionato, s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata, qualche acciacco e una preparazione soft: il gol a Reggio Emilia, al Sassuolo, sembrava fungesse da filo azzurro, e invece il rendimento è calato e Napoli ora se ne sta a guardare questa medaglia a doppia faccia entusiasta e anche un po’ incredula. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

