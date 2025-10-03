McTominay s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata Gazzetta
Scott McTominay sta avendo un inizio stagione non all’altezza del campionato scorso che è stato eccezionale. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: Scott McTominay, mister dodici gol, l’Mvp dell’ultimo campionato, s’è un po’ eclissato e ci sta alla fine di un’estate tormentata, qualche acciacco e una preparazione soft: il gol a Reggio Emilia, al Sassuolo, sembrava fungesse da filo azzurro, e invece il rendimento è calato e Napoli ora se ne sta a guardare questa medaglia a doppia faccia entusiasta e anche un po’ incredula. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Adesso McTominay deve inseguire la luce che sta fuori dal tunnel. L’illumina KDB e Napoli sommerge Manchester di thanks. Vai su Facebook
McTominay, tra soprannomi dei napoletani mi piace 'Mcfratm' - Queste le prime parole di McTominay a Dazn a cui piace il soprannome con la parola di dialetto napoletano 'fratm' che vuol dire fratello. Secondo ansa.it
La maglia di McTominay indossata in Napoli-Cagliari è stata venduta a una cifra esorbitante - Lo scozzese Scott McTominay raffigura lo scudetto vinto dal Napoli più di qualsiasi altro giocatore. Riporta corrieredellosport.it