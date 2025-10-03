McTominay da risorsa a problema | il piano di Conte per recuperarlo

Spazionapoli.it | 3 ott 2025

Lo scozzese ha perso centralità nel nuovo progetto azzurro,  risultando meno incisivo rispetto alla passata stagione: cosa fare per tornare al top? In questo avvio di stagione si è visto un Napoli diverso e abbastanza rimaneggiato rispetto alla squadra dominante e vincente della passata stagione, terminata con la vittoria dello Scudetto. Ci sono state tante modifiche per gli interpreti schierati da mister Conte: su tutti, colui che sta vivendo una nuova fase della sua carriera è Scott McTominay, giocatore cruciale nella passata stagione, la prima con i colori  azzurri. I segnali negativi di McTominay. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

McTominay è stato la grande risorsa del Napoli dello scudetto, ora è frenato dal lavoro in fase difensiva

