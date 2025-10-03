Maxi-investimento e assunzioni Givaudan amplia la produzione
Un importante potenziamento industriale è stato inaugurato a Caronno Pertusella, dove Givaudan - multinazionale svizzera leader nel settore degli aromi e delle fragranze - ha realizzato un nuovo reparto produttivo. Il progetto ha visto un investimento complessivo di 9 milioni di euro e porterà all’assunzione di 20 nuovi dipendenti. Alla cerimonia inaugurale erano presenti numerose autorità istituzionali e rappresentanti del mondo economico. Tra questi, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il sindaco Marco Giudici con parte della giunta comunale, e Luigi Galdabini, presidente di Confindustria Varese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
