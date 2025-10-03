maxi concorso asmel 2025 prorogata la scadenza per candidarsi alle assunzioni nei comuni

C’è più tempo per candidarsi al maxi concorso Asmel, la procedura semplificata che consente di entrare nei 37 elenchi di candidati idonei alle assunzioni nei Comuni aderenti all’iniziativa. La procedura, che ricalca lo schema di reclutamento delineato dall’articolo 3 bis del decreto legge 80 del 2021, prevede proprio la formazione di elenchi di idonei tra più enti pubblici nei profili professionali già previsti dal contratto collettivo nazionale delle Funzioni locali, ovvero quelli di operatori, istruttori e funzionari. La procedura, pertanto, consiste in una selezione in forma aggregata e semplificata degli enti locali che aderiscono all’Associazione per la sussidiarietà e modernizzazione degli enti locali (Asmel). 🔗 Leggi su Lettera43.it

