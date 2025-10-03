Maxi blitz antidroga nella Bassa Bergamasca | 6 arresti 22 indagati e sequestrati 110 chili di hashish

Maxi operazione antidroga della Polizia a Bergamo: sei arresti, ventidue indagati e sequestri di hashish e cocaina. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maxi blitz antidroga nella Bassa Bergamasca: 6 arresti, 22 indagati e sequestrati 110 chili di hashish

In questa notizia si parla di: blitz - antidroga

Calabria, blitz antidroga: 54 arresti

Maxi blitz antidroga, elicotteri e unità speciali in azione: interventi in Toscana e Liguria

Blitz antidroga a Signa: arrestato un cinquantenne

Tre persone arrestate e una denunciata. E' il bilancio del blitz antidroga condotto alle prime luci dell'alba dei carabinieri di Lucca e Montecatini, appoggiati dall'elicottero del Nucleo Carabinieri di Pisa e dalle unità cinofile del Nucleo di Firenze e della Polizia L - facebook.com Vai su Facebook

Operazione “Pit Bull”: maxi blitz antidroga nel Salento, georadar contro i nascondigli della criminalità https://corrieresalentino.it/2025/10/operazione-pit-bull-maxi-blitz-antidroga-nel-salento-georadar-contro-i-nascondigli-della-criminalita/… via @Corriere Salen - X Vai su X

Maxi blitz antidroga nella Bassa Bergamasca: 6 arresti, 22 indagati e sequestrati 110 chili di hashish - Maxi operazione antidroga della Polizia a Bergamo: sei arresti, ventidue indagati e sequestri di hashish e cocaina. Si legge su virgilio.it

Blitz antidroga: 22 indagati e sequestrati oltre 110 kg di hashish - Nella mattinata di giovedì 2 ottobre in azione nella Bassa bergamasca la Squadra Mobile coordinata dalla Procura di Bergamo. Come scrive ecodibergamo.it