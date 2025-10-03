Maura Delpero compie 50 anni | i film della regista

Compie 50 anni una delle registe più apprezzate degli ultimi anni. Il 3 ottobre è infatti il compleanno di Maura Delpero, salita alla ribalta nel 2024 con il suo secondo film in carriera, Vermiglio, premiato all’81esima Mostra del Cinema di Venezia con il Leone d’argento – Gran premio della giuria oltre che ai David di Donatello, dove si è aggiudicato quattro riconoscimenti tra cui quello per il miglior film. Entrato nella shortlist per i lungometraggi internazionali della 97esima edizione dei premi Oscar, non è riuscito a ottenere la nomination nonostante il plauso della critica. Ecco dove vedere tutti i film della cineasta in streaming per farle i migliori auguri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

