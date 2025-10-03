Matthew McConaughey tra le fiamme di The Lost Bus | Il rapporto tra uomo e natura è stato stravolto

"Raccontiamo la storia di due persone normali, portate oltre i limiti. La pausa dal set? Ho continuato a creare". L'intervista all'attore premio Oscar, protagonista del film diretto da Paul Greengrass. Su Apple TV+. "Quando ho iniziato a lavorare, circa trent'anni fa, mi affidavo al mio istinto. Ho imparato ad analizzare i miei personaggi. Sto ancora imparando. Ora voglio affrontare un'esperienza personale quando interpreto una parte". Matthew McConaughey, rilassato nella sua inconfondibile cadenza texana, risponde così quando gli viene chiesto cosa abbia imparato dalla sua carriera. L'occasione è l'arrivo su Apple TV+ di The Lost Bus diretto da Paul Greengrass, che racconta di un autista di autobus, Kevin, che insieme all'insegnate Mary (America Ferrera) porta in salvo un gruppo di studenti durante il terribile incendio di Camp Fire, divampato in California nel 2018. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

