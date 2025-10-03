Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni | Piantedosi? Tra i migliori Crosetto? Impeccabile E pizzica la Cgil sulla Flotilla
Nel giorno in cui prende il via la tredicesima edizione della Leopolda, il convegno politico ideato e lanciato da Matteo Renzi nel 2010, l’ex premier si lascia andare in un’intervista a tutto campo rilasciata al Corriere della Sera. La coalizione di centrosinistra – il cosiddetto «campo largo» – è uscita malconcia dalle regionali nelle Marche. Che ne pensa Renzi? «Per vincere, la Casa riformista deve andare oltre Italia Viva. Elly Schlein ha molto spostato a sinistra il posizionamento del Pd: lo rispetto, ma non lo condivido. So che senza un’ area riformista forte, il centrosinistra non rivincerà mai. 🔗 Leggi su Open.online
Matteo Renzi e Meloni su Almasri: «È debole, vede complotti ovunque»
Renzi lascia Mondadori dopo parole di Pier Silvio: "La libertà ha un prezzo", l'ad di Mfe aveva detto: "Matteo ha perso credibilità"
Carceri al collasso, c’è la proposta di liberazione anticipata: impegno bipartisan a Rebibbia con Gianni Alemanno, il via libera anche di Matteo Renzi
Renzi a sorpresa: “Matteo Piantedosi, lo ritengo uno dei migliori” - Matteo Renzi rilancia il piano Trump come unica via per Gaza, definisce la Flotilla “una regata” e elogia Piantedosi e Crosetto. Si legge su newsmondo.it
Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla - Il leader di Italia Viva apre oggi la 13esima edizione della Leopolda, cui parteciperanno anche tre ministri: «Ho chiesto l'ok a Meloni, è stata molto disponibile» ... Secondo msn.com