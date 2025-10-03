Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni | Piantedosi? Tra i migliori Crosetto? Impeccabile E pizzica la Cgil sulla Flotilla

Nel giorno in cui prende il via la tredicesima edizione della Leopolda, il convegno politico ideato e lanciato da Matteo Renzi nel 2010, l’ex premier si lascia andare in un’intervista a tutto campo rilasciata al Corriere della Sera. La coalizione di centrosinistra – il cosiddetto «campo largo» – è uscita malconcia dalle regionali nelle Marche. Che ne pensa Renzi? «Per vincere, la Casa riformista deve andare oltre Italia Viva. Elly Schlein ha molto spostato a sinistra il posizionamento del Pd: lo rispetto, ma non lo condivido. So che senza un’ area riformista forte, il centrosinistra non rivincerà mai. 🔗 Leggi su Open.online