Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni | Piantedosi? Tra i migliori Crosetto? Impeccabile E pizzica la Cgil sulla Flotilla

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui prende il via la tredicesima edizione della Leopolda, il convegno politico ideato e lanciato da Matteo Renzi nel 2010, l’ex premier si lascia andare in un’intervista a tutto campo rilasciata al Corriere della Sera. La coalizione di centrosinistra – il cosiddetto «campo largo» – è uscita malconcia dalle regionali nelle Marche. Che ne pensa Renzi? «Per vincere, la Casa riformista deve andare oltre Italia Viva. Elly Schlein ha molto spostato a sinistra il posizionamento del Pd: lo rispetto, ma non lo condivido. So che senza un’ area riformista forte, il centrosinistra non rivincerà mai. 🔗 Leggi su Open.online

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla - Il leader di Italia Viva apre oggi la 13esima edizione della Leopolda, cui parteciperanno anche tre ministri: «Ho chiesto l'ok a Meloni, è stata molto disponibile» ... Secondo msn.com

