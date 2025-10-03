Momento difficile in casa Atletico Ascoli e così a suonare la carica è stato chiamato il capitano Matteo D’Alessandro che finora ha collezionato solo due presenze in queste prime cinque giornate, di cui una da titolare e una da subentrato. Classe 1989, nato a Sondrio, D’Alessandro inizia nelle giovanili del Como e del Genoa. Vanta 46 presenze in Serie B (con le maglie della Reggina e della Pro Vercelli), 76 in Serie C (con Reggiana, Cuneo, Monza, Pro Patria e Lumezzane). Poi tanta Serie D fino ad arrivare nelle Marche, al Porto D’Ascoli del presidente Massi e poi nel luglio del 2023, il trasferimento all’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Matteo D’Alessandro:: "Atletico Ascoli, possiamo rialzarci"