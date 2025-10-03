Matteo Dagasso si tinge ancora d' azzurro | Silvio Baldini lo convoca di nuovo in Under 21
Le prestazioni di Matteo Dagasso in questo primissimo scorcio di stagione non stanno passando inosservate. Tutti stanno ammirando le gesta del centrocampista pescarese in queste prime gare (5 per lui sulle 6 iniziali, dato che al debutto era squalificato) e di certo il suo mentore Silvio Baldini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Matteo Dagasso debutta in serie B e si prende l'Italia Under 21
Silvio Baldini chiama il pescarese Matteo Dagasso per la sua prima da c.t. dell'Under 21
Una serata che Matteo Dagasso non dimenticherà mai: ecco il momento dell'esordio in maglia azzurra con l'under 21 di Silvio Baldini. Esordio anche per l’ex Moruzzi, tra i migliori della ripresa. #Sport #Italia #Rete8 - facebook.com Vai su Facebook
Debutto azzurro per Matteo Dagasso. Il centrocampista biancazzurro è subentrato al 35’ del secondo tempo con l’Under 21 di mister Baldini, vittoriosa 2-1 sul Montenegro. - X Vai su X
Matteo Dagasso - Il centrocampista del Pescara Matteo Dagasso è sceso in campo in 2 partite di Serie B nel 2025/2026, in totale 167 minuti. Scrive tuttosport.com
Matteo Dagasso - Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara, ha giocato 4 gare di Serie B nel 2025/2026, in totale 347 minuti. Lo riporta corrieredellosport.it