Matteo Dagasso si tinge ancora d' azzurro | Silvio Baldini lo convoca di nuovo in Under 21

Le prestazioni di Matteo Dagasso in questo primissimo scorcio di stagione non stanno passando inosservate. Tutti stanno ammirando le gesta del centrocampista pescarese in queste prime gare (5 per lui sulle 6 iniziali, dato che al debutto era squalificato) e di certo il suo mentore Silvio Baldini. 🔗 Leggi su Ilpescara.it