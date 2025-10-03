Matteo Bassetti e il giudice che ha dato ragione ai No-Vax | Mi hanno gridato assassino è normale?

Il giudice ha dato torto a Matteo Bassetti sui No-vax. Nelle motivazioni di una sentenza su una contestazione subita al Casinò di Sanremo da un gruppo composto anche da un ex poliziott o, il giudice scrive che non è vero che tentarono di aggredirlo. Ma lui non ci sta: «Al giudice ho fatto avere i verbali della Digos e dei carabinieri presenti, sono loro che hanno scritto che avevo subito un’aggressione, prima all’interno del Casinò e poi mentre stavo entrando in macchina. Tanto è vero che poi sono andato via con quattro macchine di scorta, due davanti e due dietro. Evidentemente devono aver ritenuto che era necessario proteggermi», dice oggi in un’intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: matteo - bassetti

Antibiotico-resistenza, Matteo Bassetti primo al mondo per studi e citazioni

Matteo Bassetti primo al mondo per studi e citazioni sull'antibiotico-resistenza

Caivano, operato il bimbo morso da un ragno violino. Matteo Bassetti spiega cosa fare

Matteo Bassetti: "Sono più preoccupato dall'influenza che dal Covid". Vai su Facebook

L'articolo per il Foglio di Matteo Bassetti: "La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza. Se i governi invadono il campo medico per attrarre scettici e no vax" - X Vai su X

Bassetti: «Il giudice dice che il no vax non mi ha aggredito? Forse condivide le sue idee. Ma così l’odio diventa legittimo» - Il virologo Matteo Bassetti dopo la denuncia a un ex poliziotto: «La giustizia è variabile, io e mia moglie abbiamo avuto paura» ... Riporta msn.com

Bassetti: «I medici devono combattere le fake news. No agli sciamani social e a dottor Google» - Medici italiani scendete dalla torre d'avorio e sporcatevi le mani, mettetevi senza snobismo sui social per combattere le fake news sulla stessa piazza che le diffonde e le amplifica. Come scrive ilmessaggero.it