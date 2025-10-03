Matteo Bassetti aggredito da un no vax ma il giudice lo assolve | la furia del virologo
Il tribunale ha assolto l’imputato accusato di aggressione ai danni di Matteo Bassetti, stabilendo che non vi fu alcuna effettiva condotta minacciosa nei confronti del noto virologo genovese. Il caso, risalente a tre anni fa, riguardava un episodio avvenuto durante una manifestazione al Casinò di Sanremo, quando un uomo si era avvicinato al direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova gridandogli contro insulti legati alla gestione della pandemia e alla campagna vaccinale. Leggi anche: Contagi, Bassetti lancia l’allarme: “La prossima stagione è da non credere”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Matteo Bassetti: "Sono più preoccupato dall'influenza che dal Covid".
L'articolo per il Foglio di Matteo Bassetti: "La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza. Se i governi invadono il campo medico per attrarre scettici e no vax"
