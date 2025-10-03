Mattarella visita la mostra Pavia 1525 le arti del rinascimento e gli arazzi della battaglia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato al Castello Visconteo di Pavia la mostra "Pavia 1525: le arti nel Rinascimento e gli arazzi della battaglia" che ha aperto al pubblico lo scorso 19 settembre. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

