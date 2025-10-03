Mattarella | La violenza attrae il mondo ma c’è un’alternativa

PAVIA – “Da qui emerge, ogni giorno, un messaggio autorevolmente superiore a quello delle violenze e dei contrasti che in questo momento attraggono incomprensibilmente il mondo”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao) di Pavia. “Grazie per quanto fate qui ogni giorno – ha aggiunto Mattarella rivolgendosi al presidente Cnao, Gianluca Vago – mettere insieme diverse professionalità e vocazioni, superando i confini, ci induce a credere che una strada alternativa a quella che in questo periodo suscita in noi tante preoccupazioni è possibile”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

