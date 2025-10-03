Mattarella | il bene comune oltre la maggioranza responsabilità per tutti

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rilancia con forza la responsabilità condivisa verso il bene comune, richiamando cittadini, famiglie e imprese a un impegno attivo nell’economia civile. Un monito che spinge oltre la logica dei numeri parlamentari e invita a una partecipazione autenticamente inclusiva. Economia civile e Costituzione, un binomio da riscoprire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mattarella il bene comune oltre la maggioranza responsabilit224 per tutti

© Sbircialanotizia.it - Mattarella: il bene comune oltre la maggioranza, responsabilità per tutti

In questa notizia si parla di: mattarella - bene

Massimo Zen graziato da Mattarella, la moglie: “Felice, non sta bene e iniziava a cedere”

Flotilla, il Pd si associa all’appello di Mattarella. Tajani: “Non si può dire no”. Conte agli attivisti: “Riflettete bene”

Global Sumud Flotilla, Schlein: "Bene parole Mattarella, si continui dialogo con Patriarcato latino" – Il video

Mattarella: “Bene comune non è di maggioranza ma interpella cittadini, famiglie, imprese” - “Il tema della partecipazione attiva dei cittadini è centrale nella vita di ogni società, in ogni ambito. Riporta padovanews.it

mattarella bene comune oltreMattarella, a rischio obiettivi di crescita e giustizia sociale - "Ridisegnare i paradigmi tradizionali dell'economia, tanto più in tempi di crisi delle relazioni internazionali che pongono a rischio obiettivi, comuni all'intera umanità, di crescita e giustizia soci ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Bene Comune Oltre