Mattarella | il bene comune oltre la maggioranza responsabilità per tutti
Il recente messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rilancia con forza la responsabilità condivisa verso il bene comune, richiamando cittadini, famiglie e imprese a un impegno attivo nell’economia civile. Un monito che spinge oltre la logica dei numeri parlamentari e invita a una partecipazione autenticamente inclusiva. Economia civile e Costituzione, un binomio da riscoprire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: mattarella - bene
Massimo Zen graziato da Mattarella, la moglie: “Felice, non sta bene e iniziava a cedere”
Flotilla, il Pd si associa all’appello di Mattarella. Tajani: “Non si può dire no”. Conte agli attivisti: “Riflettete bene”
Global Sumud Flotilla, Schlein: "Bene parole Mattarella, si continui dialogo con Patriarcato latino" – Il video
Il presidente Mattarella lancia un monito chiaro agli attivisti della Flottiglia per Gaza: coraggio sì, ma senza mettere a rischio la propria vita. Le parole del Presidente, spiegate bene. Leggi l'articolO: https://tinyl.co/3lZs . . . . . #FlottigliaGaza, #Mattarella, #Soli - facebook.com Vai su Facebook
Ottimo e giusto che Mattarella abbia riconosciuto l’alto valore umanitario della missione di Global Sumud Flottilla. Bene. Ma l’obiettivo della missione è aprire un corridoio umanitario che rompa l’embargo a Gaza. Grande rispetto per chi prosegue a rischio dell - X Vai su X
Mattarella: “Bene comune non è di maggioranza ma interpella cittadini, famiglie, imprese” - “Il tema della partecipazione attiva dei cittadini è centrale nella vita di ogni società, in ogni ambito. Riporta padovanews.it
Mattarella, a rischio obiettivi di crescita e giustizia sociale - "Ridisegnare i paradigmi tradizionali dell'economia, tanto più in tempi di crisi delle relazioni internazionali che pongono a rischio obiettivi, comuni all'intera umanità, di crescita e giustizia soci ... Come scrive msn.com