Pavia, 3 ottobre 2025 - "Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza ". Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao). Mattarella ha partecipato stamattina alla cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del C entro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia. Centro che, ha detto il Capo dello Stato, "mette insieme e comprende 19 diverse professionalità, perché tra medici, ingegneri e fisici all'interno vi sono tante diverse condizioni, diverse specializzazioni, diverse vocazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mattarella al centro Cnao di Pavia: “Luogo di speranza e successo. C’è sempre alternativa a conflitti e guerre”