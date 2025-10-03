Mattarella al centro Cnao di Pavia | Luogo di speranza e successo C’è sempre alternativa a conflitti e guerre
Pavia, 3 ottobre 2025 - "Questo è un luogo di speranza e di successo della speranza ". Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita al Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao). Mattarella ha partecipato stamattina alla cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del C entro Nazionale di Adroterapia Oncologica (Cnao) di Pavia. Centro che, ha detto il Capo dello Stato, "mette insieme e comprende 19 diverse professionalità, perché tra medici, ingegneri e fisici all'interno vi sono tante diverse condizioni, diverse specializzazioni, diverse vocazioni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: mattarella - centro
Terremoto Centro Italia 2016, Castelli consegna a Mattarella report ricostruzione
Mo: Conte, 'dopo insulti Meloni a Flotilla, Mattarella rimette chiesa al centro villaggio'
Mattarella in Kazakistan e Azerbaigian: cooperazione economica e energia al centro della missione
DIRETTA | Mattarella al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica a Pavia. La cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione della struttura #ANSA - X Vai su X
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pavia il 3 ottobre prossimo. Visiterà il Centro nazionale di adroterapia oncologica - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella: Cnao di Pavia luogo di speranza e di successo della speranza - 'Questo e' un luogo di speranza e di successo della speranza'. ilsole24ore.com scrive
**Tumori: Mattarella visita Cnao Pavia, 'luogo di speranza e successo speranza'** - Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando una rappresentanza del ... Secondo iltempo.it