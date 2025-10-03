Matri su Juventus-Milan | Equilibrata Poi aggiunge | Pulisic super Su Leao …

Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus e Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della sfida di domenica sera all'Allianz Stadium di Torino e dei suoi possibili protagonisti. Ecco le sue dichiarazioni integrali alla 'rosea'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Matri su Juventus-Milan: “Equilibrata”. Poi aggiunge: “Pulisic super. Su Leao …”

In questa notizia si parla di: matri - juventus

Matri: “Rispetto al Milan vedo meglio la Juventus. I rossoneri hanno perso tanto”

Matri dritto al punto: «La Juventus ha il miglior attacco del campionato. E quell’acquisto di Comolli mi intriga molto»

Matri su Juventus-Milan: “Mi aspetto una partita equilibrata. Leao? Farà bene nel calcio di Allegri, ma ci vuole tempo…” ? - X Vai su X

Oggi la Gazza ci ricorda che Buffon è stato protagonista nel Gol non gol di Muntari. Direi NON gol visto che nasce da un corner irregolare con Emanuelson fuori dal terreno di gioco! Poi ci sarebbe un gol buono annullato a Matri e un tempo in cui #juventus dov - facebook.com Vai su Facebook

Alessandro Matri gioca Juve-Milan: “Gara equilibrata anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juventus da quattro pareggi, su Tudor e Allegri…” - Milan: "Gara equilibrata anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juventus da quattro pareggi. Scrive tuttojuve.com

Juventus-Milan, Matri: “Il Milan ha solidità dentro e fuori dal campo” - Milan: equilibrio in campo, il ruolo di Allegri e le prestazioni dei singoli. Lo riporta ilmilanista.it