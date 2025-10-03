Matri | Juve senza gerarchie in attacco Chiunque giochi non è tranquillo si sentono tutti…

Matri: «Juve senza gerarchie in attacco. Chiunque giochi non è tranquillo, si sentono tutti.». Le dichiarazioni dell’ex attaccante bianconero Alessandro Matri, doppio ex dell’imminente super sfida tra Juventus e Milan in Serie A, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. SU JUVE MILAN – «Gara equilibrata anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Matri: «Juve senza gerarchie in attacco. Chiunque giochi non è tranquillo, si sentono tutti…»

In questa notizia si parla di: matri - juve

Matri non si nasconde: «Questa Juve può anche vincere lo scudetto. Vlahovic? Tudor l’ha gestito bene e non era semplice, se sta bene…»

Il Milan e la Juve, Conte e Allegri e la vita privata: Matri si confessa

Matri convinto: «Caso Vlahovic non semplice da gestire, Tudor allenatore serio. Ecco quale sarà per me l’obiettivo della Juve»

#Matri pronostica #JuveMilan Ecco cosa ha detto - X Vai su X

Oggi la Gazza ci ricorda che Buffon è stato protagonista nel Gol non gol di Muntari. Direi NON gol visto che nasce da un corner irregolare con Emanuelson fuori dal terreno di gioco! Poi ci sarebbe un gol buono annullato a Matri e un tempo in cui #juventus dov - facebook.com Vai su Facebook

Matri pronostica Juve Milan: «Gara equilibrata con due squadre che hanno una bella idea di gioco. Ecco quale dovrebbe essere l’attaccante titolare mentre su Tudor ho questo ... - Matri pronostica Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla prossima sfida di Serie A, ecco cosa ha detto Il doppio ex di Juve–Milan, Alessandro Matri, ha parlato del prossimo match d ... Lo riporta juventusnews24.com

Alessandro Matri gioca Juve-Milan: “Gara equilibrata anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juventus da quattro pareggi, su Tudor e Allegri…” - Milan: "Gara equilibrata anche se il Milan viene da cinque vittorie di fila e la Juventus da quattro pareggi. Come scrive tuttojuve.com